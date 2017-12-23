Aydın ‘Kerim Bebek’ için tek gözünü kapattı

Atatürk Kongre Merkezi önünde gerçekleşen etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, sivil toplum kuruluşları, topluluk üyeleri akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Suriye’nin başkenti Şam’da, rejim askerlerinin ablukası altındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden iki aylık Kerim bebek için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında gösterilen tepkilere Aydın ve ADÜ’de sessiz kalmadı. Öğrenciler, hazırladıkları pankartlar ile birlikte sol gözlerini kapatarak yaşanan drama tepki gösterdi.

Protesto gösterisinde yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Doğu Guta’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek Suriye’de yaşanan Müslüman kıyımına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek; “Suriye’de o kadar çok ölüm oldu ki insanlar artık duyarsızlaştı. Son dönemde yaşanan bu duyarsızlığı ortadan kaldırmak adına, Kerim bebeğin acısına ortak olmak adına Üniversite olarak öğrencilerimizle tepkimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah bu zulümler en kısa zamanda sona erer.” diye konuştu.

Vali Yavuz Selim Köşger ise, dünyanın kötü bir süreçten geçtiğini ifade ederek bu kötü sürecin en dehşetengiz sahnelerinin komşumuz Suriye ve Irak’ta gerçekleştiğini vurguladı. Vali Köşger, “Bu vahşet emperyalist güçlerin özellikle de İsrail’in kendi menfaatleri doğrultusunda Bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarının sonuçlarıdır. Bölgeye ve bölge insanına hiçbir faydası olmayan bu anlamsız iç savaş yaklaşık 400 bin insanın canına mal oldu. Milyonlarca insanın da mülteci durumuna düşmesine sebep oldu. Rejim güçlerinin attıkları bombalar sonucu bir gözünü kaybeden Kerim bebek artık Suriye Savaşının bir sembolüdür. Orada yaşanan vahşetin sembolüdür. Kerim bebek için duyarlılık gösteren tüm öğrencilerimize bu gösteriyi düzenledikleri için teşekkür ederim” dedi.