Aydın kestanesinin denetimi yapıldı

Denetimin açılış toplantısına, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Yıldız Genel Sekreter Neslihan Koç ve Aydın Ticaret Borsası personeli Duygu Ödenir Tükel, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Engin Ertan, Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü’n den Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Yasin Genel, Aydın İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’n den Ziraat Mühendisi Barış Ken, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, TSE’den Güldal Er ve Aydın Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Danışmanı Özener Patent’ ten Huriye Özener ile konuyla ilgili diğer yetkililer katıldı.

Açılış toplantısı sonrası denetim kapsamında, coğrafi işaretlerin tescil belgesinde oluşturulan denetim komisyonu üreticilerle bir araya geldi. Denetim komisyonu tarafından Coğrafi işaretlerin üreticileri yerinde ziyaret edildi ve üreticilere denetimin önemi anlatılarak şartnameye uygunlukları açısından da denetim gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “2010’da Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan ‘Aydın Kestanesi’ coğrafi işaret başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescile uygun görülmüştür. ‘Aydın Kestanesi’ Coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, Aydın kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır. ’Aydın Kestanesi’ için 2015 yılında AB Komisyonu’na Coğrafi İşaret müracaatı yapılmıştır. Açılan sürecin sorunsuz tamamlanması halinde, Aydın Kestanesi Avrupa Birliğinde koruma altına alınacak, dünya pazarlarında daha fazla talep görecektir” dedi.