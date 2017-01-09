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09 Ocak 2017 14:58

Aydın Koordinasyon Kurulu 2017’de ilk kez toplanıyor

Aydın Koordinasyon Kurulu 2017’de ilk kez toplanıyor

09 Ocak 2017 14:58

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2017 yılı 1. Dönem toplantısı Vali Ömer Faruk Koçak’ın başkanlığında yapılacak.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2017 yılı 1. Dönem toplantısı, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak. Vali Ömer Faruk Koçak’ın başkanlığında yapılacak olan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları katılacak.

Toplantıda Kurul Başkanı Vali Ömer Faruk Koçak’ın açılış konuşmasının ardından 2016 yılı 4. Dönem toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek.



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