Aydın Küçük Kızlar Voleybol Ligi sona erdi

Üç grupta yer alan toplam 12 kulübün katılımıyla başlayan 2017-2018 sezonu Aydın Küçük Kızlar Voleybol Ligi, Efeler Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan final müsabakasıyla birlikte sona erdi.

Oynanan maçlar neticesinde ilk üç sırada yer alan Aydın Gençlik Hizmetleri Spor, Remzi Zeytinoğlu Spor ile İncirliova Belediyespor kupa ve madalyalarını TVF Aydın Temsilcisi Ali Köylüoğlu, İncirliova Belediyespor Kulübü Başkanı Baki Aslantaş ve Söke Remzi Zeytinoğlu Kulübü Asbaşkanı Bülent Zeytinoğlu’nun elinden aldı.

Şampiyon olan Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, tarihi ve yeri daha sonra belirlenecek olan Küçük Kızlar Bölge Şampiyonasında Aydın’ı temsil edecek.