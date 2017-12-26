Aydın Menderes “Siyasi Ufuk Turu” konferansı ile anıldı

Dr. İdris Demir’in konuşmacı olarak katıldığı “Siyasi Ufuk Turu Aydın Menderes” konulu konferans, AİSYEM Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Demir, program öncesi Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret ederken, Rektör Bircan’da kendilerine ADÜ hediye paketini takdim etti.

Konferans öncesi, Aydın Menderes’in ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla merhum Aydın Menderes hayrına, ADÜ Kütüphanesinin önünde öğrencilere ve personele lokma ikram edildi.

Konuşmasına Adnan Menderes dönemini özetleyerek başlayan Kocabıyık, “1960 darbesini yapanlar ancak bir kaç sene dayanabildiler, sonrasında tekrardan demokrasiye dönmek zorunda kaldılar. 1950-1960 yılları arasında, Türkiye’de demokrasi oturdu ve o dönemde iyi yönde seyreden bir demokrasi vardı” şeklinde konuştu. Aydın Menderes’ten çok şey öğrendiğini ifade eden Kocabıyık, Menderes’in siyasette etik, espri ve nezaket kavramlarına verdiği öneme dikkat çekerek Menderes’in cumhuriyetçi ve demokrat bir kişilik olduğundan da söz etti.

Tam bağımsızlık ilkesi, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olması ve misak-ı milli sınırlarına sahip çıkmak gibi ilkelerin, Aydın Menderes’e ait en önemli siyasi kişilik özelliklerinden olduğunu ifade eden Kocabıyık, Menderes’e rahmetli Turgut Özal ve Demirel’in başbakanlık teklifi ettiğini, ancak Türkiye’deki cari siyaseti yeterince demokrat bulmadığı için Menderes’in bu teklifi reddettiğini dile getirdi. Menderes’in “Eğer bir ülke tam bağımsız ise, o ülkenin demokrasisi güçlü olur.” sözlerini hatırlatan Kocabıyık, konuşmasında bugün yapılan reformların çoğunun 90’lı yıllarda Menderes tarafından öngörüldüğünü, o zamanlar Aydın Menderes’e kulak verilseydi, bugün yaşadığımız birçok sorunun önlenebileceğini sözlerine ekledi. Kocabıyık, Menderes’in öngörülerinin birçoğunun gerçekleştiğini söyleyerek “Menderes muazzam bir analistti.” dedi.

“Türkiye’nin kendi perspektifini TRT ile dünyaya açması gerekiyor”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Demir, Aydın Menderes’in söylemlerinden bahsederek başladığı konuşmasında, Menderes’in 1997 yılında yapılmış bir haritasını sundu ve haritanın merkezinde Ankara’nın; altında ise hilalin bulunduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Demir, Menderes’in “Türkiye’nin kendi perspektifini TRT ile dünyaya açması gerekiyor” sözlerinden alıntı yaparak, TRT World gibi Türkiye’nin kendi bakış açısını ifade edebilecek bir platformun yeni yeni kurulduğunu ve bunun ülkemiz adına faydalı olduğunu söyledi. Demir, konuşmasına Türkiye’nin dış politikası hakkında bilgiler vererek devam etti ve “Türkiye için ekonomik olarak AB iyi bir dış ticaret ortağıdır, ülkemizin ulusal çıkarlarına önem vermeliyiz” dedi.

Konferans, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın konuşmacılara teşekkür belgelerini vermesiyle sona erdi.