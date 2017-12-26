Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 12:50

Aydın Menderes “Siyasi Ufuk Turu” konferansı ile anıldı

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

Aydın Menderes “Siyasi Ufuk Turu” konferansı ile anıldı

26 Aralık 2017 12:50

Dr. İdris Demir’in konuşmacı olarak katıldığı “Siyasi Ufuk Turu Aydın Menderes” konulu konferans, AİSYEM Konferans Salonu’nda gerçekleşti.


İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Demir, program öncesi Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret ederken, Rektör Bircan’da kendilerine ADÜ hediye paketini takdim etti.


Konferans öncesi, Aydın Menderes’in ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla merhum Aydın Menderes hayrına, ADÜ Kütüphanesinin önünde öğrencilere ve personele lokma ikram edildi.


Konuşmasına Adnan Menderes dönemini özetleyerek başlayan Kocabıyık, “1960 darbesini yapanlar ancak bir kaç sene dayanabildiler, sonrasında tekrardan demokrasiye dönmek zorunda kaldılar. 1950-1960 yılları arasında, Türkiye’de demokrasi oturdu ve o dönemde iyi yönde seyreden bir demokrasi vardı” şeklinde konuştu. Aydın Menderes’ten çok şey öğrendiğini ifade eden Kocabıyık, Menderes’in siyasette etik, espri ve nezaket kavramlarına verdiği öneme dikkat çekerek Menderes’in cumhuriyetçi ve demokrat bir kişilik olduğundan da söz etti.


Tam bağımsızlık ilkesi, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olması ve misak-ı milli sınırlarına sahip çıkmak gibi ilkelerin, Aydın Menderes’e ait en önemli siyasi kişilik özelliklerinden olduğunu ifade eden Kocabıyık, Menderes’e rahmetli Turgut Özal ve Demirel’in başbakanlık teklifi ettiğini, ancak Türkiye’deki cari siyaseti yeterince demokrat bulmadığı için Menderes’in bu teklifi reddettiğini dile getirdi. Menderes’in “Eğer bir ülke tam bağımsız ise, o ülkenin demokrasisi güçlü olur.” sözlerini hatırlatan Kocabıyık, konuşmasında bugün yapılan reformların çoğunun 90’lı yıllarda Menderes tarafından öngörüldüğünü, o zamanlar Aydın Menderes’e kulak verilseydi, bugün yaşadığımız birçok sorunun önlenebileceğini sözlerine ekledi. Kocabıyık, Menderes’in öngörülerinin birçoğunun gerçekleştiğini söyleyerek “Menderes muazzam bir analistti.” dedi.


“Türkiye’nin kendi perspektifini TRT ile dünyaya açması gerekiyor”


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Demir, Aydın Menderes’in söylemlerinden bahsederek başladığı konuşmasında, Menderes’in 1997 yılında yapılmış bir haritasını sundu ve haritanın merkezinde Ankara’nın; altında ise hilalin bulunduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Demir, Menderes’in “Türkiye’nin kendi perspektifini TRT ile dünyaya açması gerekiyor” sözlerinden alıntı yaparak, TRT World gibi Türkiye’nin kendi bakış açısını ifade edebilecek bir platformun yeni yeni kurulduğunu ve bunun ülkemiz adına faydalı olduğunu söyledi. Demir, konuşmasına Türkiye’nin dış politikası hakkında bilgiler vererek devam etti ve “Türkiye için ekonomik olarak AB iyi bir dış ticaret ortağıdır, ülkemizin ulusal çıkarlarına önem vermeliyiz” dedi.


Konferans, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın konuşmacılara teşekkür belgelerini vermesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç