Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Aydın merkezli olmak üzere İstanbul ve Samsun illerinde yapılan çalışmalarda 464,65 gram skunk esrar maddesi, 327 gram metamfetamin maddesi, 22,07 gram esrar maddesi, 0,04 gram metamfetamin maddesi, 1500 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; 5 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.