Aydın MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, mesajında; “Kocatepe’de, Çiğiltepe’de, Tınaztepe’de, Belentepe’de yanan bağımsızlık meşalesi; Dumlupınar’da körüklenmiş ve Ege’ye kadar tüm yolu aydınlatmış, Türk’ün inancı, kararlılığı ve azmi karşısında çelik ve demir çaresiz kalmıştır.

Kutlu Türk Vatanı toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır.

Dün topraklarımızı parselleyerek, Türk milletini yok etmek isteyenlerin emelleriyle, bugün Türk milletimizin birliğini, kardeşliğini bozmaya uğraşanların amaçları üst üste örtüşse de, tarihin şahitliğinde bu hain girişimlerden asla sonuç alınamayacağı iyi bilinmelidir.

Müşterek ve orijinal tarih şuuruna dayanarak, kendi iradesiyle kıymet oluşturma özelliğine sahip olan Türk milleti için karşılaştığı zorluklar, ihanetler, yıkım ve kıyım girişimleri hiçbir zaman birlikte yaşama idealine zarar verememiş, bundan sonrada veremeyecektir.

Büyük Taarruz esasen birliğini ve bütünlüğünü her şeye rağmen korumuş olan Türk milletimizin muazzam bir ayağa kalkış hamlesidir.

Kosova’dan Otlukbeli’ne, Çaldıran’dan Mohaç’a uzanan ve Çanakkale’de Anafartalar ve Conkbayırla abideleşen Türk milletinin başarıları, Büyük Taarruzla taçlanmıştır.

Bu kapsamda, dünden aldığımız ilhamla, gelecekte daha huzurlu ve güçlü olacağımıza yönelik inancımızı hiçbir zaman kaybetmemiz gerekmektedir.

Türk milletinin birliği, vatanımızın bağımsızlığı yolunda çok önemli bir rolü olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.