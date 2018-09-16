Aydın MHP, Adnan Menderes'i unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP'li Burak Pehlivan, mesajında; “Türk tarihine yaşanan ayaklanmalar, kalkışmalar, muhtıra ve darbelerin hedefi Türk Milletinin gelişmesine mani olmak amacıyla yapılmıştır. Türk demokrasinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası, yargılama süreci, idamların infazı sırasında yaşananlar, Türk düşmanlığının sonucudur. Darbe sonrası sürgün niteliğinde yurt dışına gönderilen subaylardan olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş idamlara mani olmak istemiştir. Sıralanan mahzurlarına karşılık, cezaların infazı ile memlekete sağlanacak hiçbir fayda yoktur. Esasen siyasî suçlardan dolayı ölüm cezaları verilmesi, bugünün insanlık duygularına uymamaktadır. Lakin darbeciler; Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül günü sabaha karşı, 17 Eylül'de de Adnan Menderes İmralı adasında idam etmiştir. Allah rahmet eylesin. 1974 Kıbrıs Türk zaferini hazmedemeyenler 1980 darbesini yapmış, adaleti ve vefalığı ile bölgesinde güçlü olmaya başlayan Türk Devletimizi içerideki hainler 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmuşlardır.

Çok şükür Türk Milleti teşkilatçı karakteri, birlik ve beraberliği ile hainlere gereken dersi vermiştir.

Güçlenen ve gelişen demokrasimiz ile Türk milletine ve tüm insanlığın huzur ve refahının teminatı olan Türk Devletimiz daim olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.