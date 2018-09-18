İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın MHP Ahilik Haftasını kutladı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Burak pehlivan, mesajında; “Veli Ahi Evran tarafından teşkilatlandırılan esnafların oluşturduğu, Türk Kültürünün en önemli esnaf teşkilatı olan Ahilik birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Ahilik kültürünün yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizler için son derece önemlidir. Bu vesileyle Ahilik Kültürü Haftasının başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Aydınlı hemşerilerime, geleceğin ahileri mesleki ve teknik eğitim gören gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.