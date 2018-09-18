Aydın MHP Ahilik Haftasını kutladı

Burak pehlivan, mesajında; “Veli Ahi Evran tarafından teşkilatlandırılan esnafların oluşturduğu, Türk Kültürünün en önemli esnaf teşkilatı olan Ahilik birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Ahilik kültürünün yaşanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizler için son derece önemlidir. Bu vesileyle Ahilik Kültürü Haftasının başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Aydınlı hemşerilerime, geleceğin ahileri mesleki ve teknik eğitim gören gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.