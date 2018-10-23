Aydın MHP istişare toplantısında gündemi değerlendirdi

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “MHP'nin kırmızı çizgisi Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'dir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanlığı il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı toplantı yapıldı. Hafta sonu yapılan il başkanları toplantısı da alınan kararlar ilçe başkanlarına aktarıldı. İl yöneticileri görev tanımları içerisindeki konulardaki açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin ağırlıklı konuşulduğu toplantıda konuşma yapan MHP İl Başkanı Burak Pehlivan; “Ne mutlu bizlere ki, partimizin her kademesinde görev alan değerli arkadaşlarım tam bir uyum, eşgüdüm, inanç, samimiyet ve bağlılıkla üzerine düşen görevleri harfiyen yapmaktadır. İl, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımız 31 Mart seçimlerinde başarıya inanmış, başarıya odaklanmıştır. Üretken belediyenin en güçlü çağdaş örnekleri ile Aydınlı hemşerilerimiz için çalışmaktan, çırpınmaktan, üretmekten ve mücadeleden yorulmayacağız.

Yarım asırlık partimiz günlük, anlık hedeflerle değil, Türk milletinin bekasını düşünen zeminde siyaset üretmektedir. Şuurla, sabırla, coşkuyla, gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan çalışan MHP Genel Başkanı, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli kırmızı çizgimizdir. Bütün meselelerin üstesinden gelmeye hazırız ve kararlıyız. Üç Hilali yükselteceğiz, Milliyetçi Hareket'i hep birlikte zirveye çıkaracağız." dedi.