Aydın MHP, itirazını İl Seçim Kurulu’na taşıdı

MHP il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile partililer, İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmadan önce adliye önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. İtiraz öncesi Efeler 2. Seçim Kurulu’nun itirazla ilgili yaptığı toplantının tutanağını basınla paylaşan Deniz Depboylu, ilçe seçim kurulunun yaptığı toplantı ve aldığı kararın usulen hatalı ve şaibeli olduğunu iddia etti.

Depboylu açıklamasında, “24 Haziran’da gerçekleşen 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri sonucunda Aydın’da MHP olarak almış olduğumuz seçim sonuçlarına karşılık il genelinde tüm ilçe seçim kurullarımıza itirazda bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz itiraz başvuruları neticesinde bazı ilçe seçim kurullarımızca tarafımıza olumsuz cevaplar tebliğ edilmiştir. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan toplantılar ve aldıkları kararlarla ilgili olarak, özellikle Efeler 2. Seçim Kurulu’nun yaptığı toplantı ve aldığı karar usulen hatalı ve şaibelidir. Karar beşe iki oyla, oy çoğunluğuna bakılarak verilmiş ve sandıkların tekrar açılması, oy pusulalarının kontrolü için kurul üyeleri sandıkların bulunduğu bölüme gönderilmiştir. İki memur oyların bulunduğu kata giderken ne olduğu, kimlerle irtibat kurduğu merak konusudur. Zira kendileri tekrar toplantı salonuna dönerek fikirlerini değiştirdiklerini beyan etmişler ve tekrar eden oylamadan sonra itirazımız 4’e karşı 3 oyla reddedilmiştir. Bütün bu tespitlerimiz Genel Merkezin Hukuk İşlerinden sorumlu avukatımız Levent Çağlancı başkanlığında on kişilik avukat heyetimiz, İl Başkanımız Burak Pehlivan, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurullarımızda görev almış arkadaşlarımız ve tarafımca defalarca kontrol edilmiştir. İl Seçim Kurulu’da süresi içerisinde itirazımızı yaptık. İl Seçim Kurulu’nca verilecek yanıt olumsuz olursa hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu’nda arayacağız. İsteğimiz oy pusulalarının tamamının kontrol edilerek hak ihlallerinin engellenmesidir. Haklının hakkını alacağını ümit ederek sonuna kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Verilen oylar Aydınlıların milli iradesidir” diye konuştu.

MHP Genel Merkez Hukuk İşlerinden sorumlu avukatı Levent Çağlancı ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de Aydın’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, İl Seçim Kurulu ile YSK’dan oyların tekrar sayılmasına ilişkin karar alınmaması halinde hukuki mücadele başlatacaklarını dile getirdi.

Basın açıklamasına, MHP Milletvekili Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Hukuk işlerinden sorumlu avukatı Levent Çağlancı, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey, Efeler İlçe Başkanı Mesut Gümüş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın’da katıldı.