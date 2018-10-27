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Aydın MHP, Kızılcaköy sakinlerini ziyaret etti

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetim kurulu Aydın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesini ziyaret etti.


Jeotermal elektrik santraline hayır nöbeti tutan vatandaşları dinleyen MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Ekolojik yapıyı bozacak, tarım alanlarımızı etkileyecek , güzel Aydın'ımızın zeytin, incir üretimini zarar verecek , özellikle hemşerilerimizin sağlığını tehlikeye atacak şekilde Jeotermal elektrik santrallerinin kurulumun yapılmasına müsaade edilmemelidir. Konun takipçisi olacağız. Kızılcaköylümüzü gösterdikleri duruştan dolayı kutlarım. Sorunlarımız çok. Ancak çözümsüz değil. Ehil ellerde her sorun çözülür. Aydın Kentimiz; insan odaklı planlar ile , doğanın korunması hedefli ilkeler temelinde, endüstri 4.0 gerçeklerinde sanayi ve üretimi gelişimini sağlayacak, toplum 5.0 denilen ve teknolojik gücü doğru yönetme ilkelerinde sosyal hayatın her alanını sağlıklı, mutlu , huzurlu kılacak yetkin kadrolarımız ile 31 Mart 2019 seçimlerinde karşınızda olacağız. " dedi.

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