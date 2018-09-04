Aydın MHP zabıtaları unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, mesajında; “Büyük bir özveri, fedakarlık ile çalışan zabıtalarımız, Aydın İlimizin her noktasında hemşerilerimizin huzuru için gece gündüz hep en önde hizmet etmektedir. 7/24 çalışan, Aydın ilimizde yaptığı denetim ve uygulamalarla vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan, görevleri gereği bazen hak etmedikleri tepkilerle de karşılaşsalar da görevlerini aksatmadan yapan zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.