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05 Eylül 2018 22:29

Aydın MHP’den 7 Eylül Kurtuluş Günü mesajı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın’ın düşmen işgalinden kurutuluşun 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın MHP’den 7 Eylül Kurtuluş Günü mesajı

05 Eylül 2018 22:29


MHP’li Pehlivan, mesajında; “Güzel Aydın’ımızın Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydınlı hemşerilerimizin yiğit efelerimizin birlikte Malgaç baskını ile başlayan kurtuluş mücadelesi nihayet 7 Eylül 1922 de Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordumuz ile zafere ulaşmıştır. Büyük Türk Atatürk komutasında Aydın’ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren Miralay Şefik Bey, Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Faik, Demirci Mehmet Efe, Teğmen Zekai, Sökeli Cafer Efe, Teğmen Necmi, Mestan Efe, Sancaktarın Ali Efe, Salavatlı Halil İbrahim , 57. Tünen Yaveri İsmail Hakkı, Tekeli İsmail Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe, Durmuş Ali Efe, Yanık Efe , Danişmentli İsmail Efe ve bütün ülkü ve silah arkadaşlarını ve kahpe Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşerilerimize Allah’dan rahmet diliyor, Güzel Aydın’ımızın Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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