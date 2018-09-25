Aydın MHP'den af açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP grubu tarafından TBMM'ye sunulan af yasa teklifi hakkında açıklama yaptı.

MHP'li Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Bilge Liderimizin 24 Haziran seçimlerinden önce gündeme getirdiği af konusunda Genel Başkan Yardımcılarımızdan Feti Yıldız ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. Halkımızın merakla beklediği ve özellikle Kader Mağdurları ile ailelerini ilgilendiren bu teklifin kapsamı dışında kalan suçlara özellikle dikkat edilmeli ve teklifin özü iyi anlaşılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Lideri Dr. Devlet Bahçeli verdiği her sözün arkasındadır. Onun yolu yolumuz, sözü de bizim sözümüzdür.

Bu bağlamda cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde yaşamalarına neden olmaktadır. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık hale gelmiştir. Bu sebeple devletin kendi güvenliği açısından bu af teklifi önemlidir. Teklifte 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989'dir.

Kanun dışında kalacak suçlar ise şu şekildedir; Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım, anayasa ihlali, cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenildiğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir soncu casusluk suçu. Devlet güvenliğine ilgili belgeleri elinde bulundurma, terörle mücadele kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, orman kanunundaki suçlar teklifimizin kapsamı dışındadır. Görülüyor ki özellikle vücut bütünlüğüne ve yaşama hakkına dair suçlar ile cinsel suçların yanında devlete karşı işlenen suçlar bu kanunun dışında bırakılmıştır” dedi.

Söz konusu kanun hazırlanırken vatandaşların ve devletin hassasiyetlerine özen gösterildiğine işaret eden Pehlivan; “Bu kanunun Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve sonucu olarak infazı kalmayanların salıverilmesidir. Şartlı İndirim sonrasında infazı gereken ceza kalmazsa hükümlü salıverilir ve bu şartlı indirim bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıldır. Bu kanun teklifi ne özel aftır ne genel af. Şartlı salıvermeye benzer yeni bir müessesedir” diye konuştu.