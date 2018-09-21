Aydın MHP'den aşure hayrı

MHP Aydın İl Başkanlığının aşure hayrına MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure hayrı ile ilgili açıklama yapan MHP il Başkanı Burak Pehlivan; "Kerbela Olayı'ndan dolayı, her iki toplumun birbirini suçlama-dışlama yerine, birbirlerini anlamalarının, kan gölüne dönen orta doğunun bugünkü hali karşısında ne kadar önemli olduğu ortadadır. Ayrışma değil, birleşme, zamanıdır.

İslam dini barış ve sevgi dinidir. Geçmişte yaşanmış kavgaları, ayrılıkları, günümüze ve gelecek nesillere aktarmak yerine, gelecek nesillerin can kardeşliği için karşılıklı konuşma zamanının geldiği, hatta geçtiği düşüncesindeyiz. Geleceği Yezidler değil, Hz. Hüseyin ahlakıyla ahlaklanmış, inançlarına samimiyetle bağlanmış, fedakarlığı pusula yapmış, bir elinde bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan Türk Gençliği yazacaktır. Bugünkü aşure gününde, Muharrem Ayının manevi yas ikliminde dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.