Aydın MHP'den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

MHP'li Pehlivan, mesajında; “Milliyetçi Hareket Partisi, çocuklarımızın kaderlerine terk edilmesine izin vermeyecek, yapılan yatırımın yarınlara yapıldığının bilinciyle, çocuklarımıza sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata tüm imkânlar sunulacak ve her türlü hak ihlaline ve istismara karşı korunmaları sağlanması için çalışmaktadır. Türk Milletinin güçlü geleceğinin mimarı çocuklarımızın hakları Türk Kültürünün, İslam inancımızın teminatı altındadır. Bu vesile dünyanın tek ortak dili olan bebekçe dili ile anlaşan başta Aydınlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarım” ifadelerini kullandı.