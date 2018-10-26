Aydın MHP'den erken emeklilik açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, TBMM'de ret edilen Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili kanun teklifini değerlendirdi.

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Uzun süredir MHP Manisa milletvekilimiz Erkan Akçay'ın üzerinde çalıştığı Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili kanun teklifi TBMM'nin açıldığı 1 Ekim 2018 tarihinde parlamentoya sunulmuştur. 24 Ekim 2018 günü yapılan oylama Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları ile ilgili komisyon kurulması ile ilgilidir.

Milliyetçi Hareket Partisi konunun çözümünün kanunla olacağına inandığı için süreci uzatacak ve kanunun çıkmasını geciktirecek bu uygulamanın gereksiz olduğu kanaatindedir.

Fakat oylama sonucunu farklı anlamlar yüklemek, MHP'mizi Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları konusunda samimiyetsiz diye itham etmek CHP, İP ve HDP ile aynı kefeye sokup Türk milletimizin gözünde itibarsızlaştırmaya çalışma gayretleri boşunadır.

MHP'de her konu istişare edilerek değerlendirilir. Partimizin her kademesinde meşveret disiplininin dışına çıkılamaz, çıkan arkadaşımız da sonuçlarına razı olur, olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi verdiği her sözün arkasındadır ve takipçisidir. Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunu, uzman çavuşlarımızın özlük hakları, ücretli öğretmenlerimizin sorunları, polislerimizin ve öğretmenlerimizin ek gösterge sorunları başta seçim beyannamemizde Türk milletimize vaadettiğimiz her konunun takipçisiyiz.

Kasıtlı olarak partimiz hakkında yalan yanlış konuşanları itibar etmeyiniz. MHP'miz Türk milletimizin refahı, birlik ve beraberliği için etkin ve ilkeli biçimde MHP Genel Başkanı Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde çalışmaktadır. Suyun temizi özünde kaynağındadır. Sözün doğrusu, doğrunun kaynağı, Milliyetçi Hareket Partisindedir. Her konuda bilgi edinmek isteyen kıymetli Aydınlı hemşerilerimizi, efe kahvesi eşliğinde, demli çayımızın dumanında sohbet için İl ve ilçe başkanlıklarımıza bekliyoruz” dedi.