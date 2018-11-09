Aydın MHP'den karanfilli seçim yürüyüşü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümmet Akın, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve partililer, yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri yürüyüşte vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Yürüyüş sırasında hemşerilerinin sorularına cevap veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu; "Mahalli idareler, demokratik temsil ve karar süreçlerinin oluştuğu ve olgunlaştığı alandır. Milliyetçi Hareket Partisi bunun ziyadesiyle bilincindedir.

Aydınlı efelerimiz, kıymetli hemşerilerimiz; 31 Mart seçimlerinde partimizin ilkesel duruşunu benimsemiş, demokratik ve kardeşlik çağrısını duymuş, mahalli idarelere aday yetkin kadrolarına desteğini verecektir" dedi.