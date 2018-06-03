Aydın MHP’den Menderes Nehri kirliliği ve balık ölümleri açıklaması

Çocuklarımıza yaşanabilir bir Aydın bırakalım” dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Büyük Menderes Nehri’nde yaşanan toplu balık ölümleri hakkında yaptığı açıklamada; “Balık ölümleri hasır altı edilen gerçeklerin, kirliliği oluşturan nedenlerin üzerine yeterli gidilmeyişi yada gidilemeyişinin bir sonucudur. Kirlilik bölgedeki tarım arazileri ve balıkçıları olumsuz yönde etkilerken, yetkili kurumlar balık ölümlerinin nedeni de araştırılıyor deniyor. Çarşamba başladı kirlilik de Perşembe mi fark ettiniz. Yerel Yönetim başta olmak üzere konunun sorumluları kim ve kimler ise cumhuriyet savcılarımızın başlattığı soruşturma sonucunda ortaya çıkması en büyük temennimizdir. Denetimsiz tarımsal faaliyetler (gübreleme ve ilaçlama) ve endüstriyel işlemlerin yetersiz yönetimi nedeniyle suya karışan kimyasallar ve iyi arıtılmayan kentsel atık sular nehirde kirliliğe neden olabiliyor. Atık su arıtım tesislerinin modernize edilerek hayata geçmesi gerekiyor. Sanayi sektörümüzde temiz üretim ve arıtma konularında destekleme yapılmalıdır. Büyük Menderes Deltası, biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından birdir. Menderes nehrinden sulama yapan çiftçilerimizin ürün kalitesi düşmekte, toprakta meydana gelen kötüleşme ise göz ile görülür hale gelmiştir. Tahrip kolay, tamir zordur.

Kirliliğin oluşturduğu zarar yıllar sonra ancak düzeltilebilir. Hemen başlayalım. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Aydın bırakalım” diye konuştu.