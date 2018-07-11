Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 11:39

Aydın MHP’den yeni kabine açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Atatürk’ümüzün gösterdiği hedeflere süratle ulaşma yolunda, Endüstri 4.

Aydın MHP’den yeni kabine açıklaması

11 Temmuz 2018 11:39

0 çağı disiplininde eğitimin her kademesinde gençlerimizin istenilen kalitede yetişmesi öncelikli temennimizdir" dedi.


Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlanması ile ilgili açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhur İttifakının başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin daha kararlı, daha süratli biçimde bölgenin vefalı devleti, dünyanın nizamında söz sahibi olacağı bir döneme girilmiştir. Her vatandaşın bu heyecanla çalışarak, üreterek, verimli enerji tüketerek katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Endüstri 4.0 çağında zaman kaybetmeden gençlerini iyi yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimde istenilen kalitenin yakalanması temennimizdir. Liyakat esaslı görevlendirmeler beklentimiz, ayrımcılığın son bulması hedefimizdir. Yeni kabinenin Türk Milletimizin geleceği adına çok büyük sorumlulukları başaracağına inanıyor Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni bakanlar kurulumuza başarılar diliyorum.


MHP Aydın İl Teşkilatları olarak da ilimizde yapılacak her türlü çalışmanın içinde olacağımızdan ve üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizden hemşerilerimiz emin olsun. Partimizin kapısı, şahsımın ve yöneticilerimizin telefonu daima açıktır. Dün dünde kalmıştır. Bugün ise birlikte inanmanın, birlikte başarmanın zamanıdır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç