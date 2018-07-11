Aydın MHP’den yeni kabine açıklaması

0 çağı disiplininde eğitimin her kademesinde gençlerimizin istenilen kalitede yetişmesi öncelikli temennimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlanması ile ilgili açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Cumhur İttifakının başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin daha kararlı, daha süratli biçimde bölgenin vefalı devleti, dünyanın nizamında söz sahibi olacağı bir döneme girilmiştir. Her vatandaşın bu heyecanla çalışarak, üreterek, verimli enerji tüketerek katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Endüstri 4.0 çağında zaman kaybetmeden gençlerini iyi yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimde istenilen kalitenin yakalanması temennimizdir. Liyakat esaslı görevlendirmeler beklentimiz, ayrımcılığın son bulması hedefimizdir. Yeni kabinenin Türk Milletimizin geleceği adına çok büyük sorumlulukları başaracağına inanıyor Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni bakanlar kurulumuza başarılar diliyorum.

MHP Aydın İl Teşkilatları olarak da ilimizde yapılacak her türlü çalışmanın içinde olacağımızdan ve üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizden hemşerilerimiz emin olsun. Partimizin kapısı, şahsımın ve yöneticilerimizin telefonu daima açıktır. Dün dünde kalmıştır. Bugün ise birlikte inanmanın, birlikte başarmanın zamanıdır" dedi.