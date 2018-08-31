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31 Ağustos 2018 20:17

Aydın MHP’den YKS sonuçları açıklaması

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan; “YKS tercih sonuçları listelerine göre üniversiteye yerleşen gençlerimizi tebrik ediyorum.

Aydın MHP’den YKS sonuçları açıklaması

31 Ağustos 2018 20:17

Sizleri yetiştiren başta ailelerinizi ve öğretmenlerinizi kutlarım” dedi.


YKS sonucunda üniversitelere yerleşen gençlere seslenen Pehlivan; “Üretmeden bağımsız kalamayacağımız gerçeğini dikkate alarak eğitiminizi sürdürmenizi diliyorum.


Gençlerimizle ilgili üniversiteye sınavsız girebilme imkanın getirecek eğitim reformunu gerçekleştirmek, ön lisans mezunu gençlerimize lisans tamamlama imkanı konularında seçim beyannamemizde belirttiğimiz gibi yasama döneminde gerekli çalışmaları yapacağız. Staj yapan, çıraklık yapan gençlerimizin hizmetlerinin emeklilik sigortalarına sayılması, sigortalılık açısından başlangıç tarihi olarak esas alınmasını ön gören çalışmalarımızı yasama döneminde gündeme getireceğiz.


Orta öğretimde puan esası ile öğrenci alacak Anadolu Lisesi sayısı konusunda da vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebi gerekli yerlere ileteceğiz. Gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Yarın sizin. İstediğiniz gibi bir Türkiye sizin ellerinizde. Büyük Atatürk’ün bütün ümidi Türk gençliği, başarın” ifadelerini kullandı.




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