İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın milletvekilleri çatışmada yaralanan Üstçavuş Hasan Balcı'yı ziyaret etti

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın milletvekilleri, Mardin’in Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan Cevizlik Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Balcı’yı tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın milletvekilleri, Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan Cevizlik Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Balcı'yı tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.


27. Dönem Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette milletvekillerin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları yer aldı. Gündemin değerlendirildiği ziyarette, ADÜ'deki gelişmeler ve ileriye dönük projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.


Ziyaretin ardından Rektör Bircan ve milletvekilleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan Cevizlik Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Balcı'yı ziyaret etti. Gaziyle ilgilenen Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öner Şavk'tan gerekli bilgileri alan heyet geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.