Aydın milletvekilleri çatışmada yaralanan Üstçavuş Hasan Balcı'yı ziyaret etti

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın milletvekilleri, Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan Cevizlik Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Balcı'yı tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.

27. Dönem Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette milletvekillerin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları yer aldı. Gündemin değerlendirildiği ziyarette, ADÜ'deki gelişmeler ve ileriye dönük projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Rektör Bircan ve milletvekilleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan Cevizlik Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Balcı'yı ziyaret etti. Gaziyle ilgilenen Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öner Şavk'tan gerekli bilgileri alan heyet geçmiş olsun dileklerinde bulundu.