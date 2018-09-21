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Aydın Müftülüğünde eğitim semineri düzenlendi

Aydın Müftülüğü tarafından 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı öğretim programı eğitim semineri düzenlendi.


Aydın İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul Konferans salonunda 2018-2019 Kuran Kursları eğitim-öğretimine yönelik iki gün süren seminer programları düzenledi. Seminere, eğitime hazırlık amacıyla 4-6 Yaş, İhtiyaç Odaklı, Yatılı ve Hafızlık Kuran Kurslarında il ve ilçelerde görev yapan yaklaşık 170 bayan personel katıldı.


Sunuculuğunu Kur'an Kursu Öğreticisi Merve Günay'ın yaptığı seminer, İmam Hatip Servet Yılmaz'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.


İl Müftüsü Ercan Aksu “Geçmişten Günümüze Din Eğitimi Ve Öğretimi, Kuran Kurslarının Önemi Ve Kur'an Kerim Öğretimi” konularında bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.


Düzenlenen seminerde görevlilere, okul öncesi eğitim, dini rehberlik ve danışmanlık hizmetleri gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

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