Aydın Müftülüğü’nde ‘Vekaletle Kurban’ programı düzenlendi

Program Külliye Camii İmam Hatibi Hüseyin Eskimanavlı’nın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Sünnetçi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurtdışındaki çalışmalarından, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk kez 1993’te 2 bin kurbanla başlattığı hayır yolculuğundan, geçen yıl itibariyle 200 bini aşkın kesilen kurbanlardan bahsetti.

Sünnetçi konuşmasının devamında, “Bu yıl 150 farklı ülkede Kurban organizasyonları yapılacaktır. Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde, insanların eline ulaştırılan bir koli etin manevi değeri ölçülemez. Zira yıllarca Avrupa ülkeleri tarafından çeşitli şekillerde sömürülen bölge halkları, Vakıf görevlilerinin ve gönüllülerinin kendilerine gösterdiği dostça yaklaşım ve yardımlar sayesinde her yıl ülkemizden gelecekleri heyecanla ve hasretle gözlemektedirler. Türkiye Diyanet Vakfına yapılan her harcama ve yardım devletin hukuk kurumları vasıtasıyla denetlenmekte, dolayısıyla bu alanda hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak biçimde şeffaf bir işleyiş hâkimdir. Vekâletle kurban bağışı yapan vatandaşlarımız kurbanla ilgili her aşamada mesajla bilgilendirme sistemi’yle bilgilendirilmektedir. 2017’de Türkiye’den ihtiyaç durumundaki insanlara yapılan yardımlar 8 milyar dolara ulaşarak Dünya’da en çok yardım edenler listesinde ülkemiz ilk sırada yer almıştır. Geçen sene 257 bin 789 adet vekâletle kurban kesimi yapılarak toplam 2 milyon 450 bin aileye et yardımı yapıldı. Bu sene hedef olarak yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 farklı noktasında kurban kesimi yapılacak şekilde planlamalar yapıldı ve 275 bin vekâletle Kurban kesimi hedeflenmektedir” dedi.