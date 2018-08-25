Aydın Nazilli’de fabrika yangını

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken yangın yandaki bir başka fabrikaya da sıçradı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arka kısmında bulunan incir işletme fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Nazilli itfaiyesi seferber olurken, yangın mahalline Aydın merkezden ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekibi gönderildi. İş makineleri tarafından da müdahale edilen yangın bir süre sonra yandaki bir dükkana da sıçradı.

Helikopter ile de havadan müdahale edilen yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.