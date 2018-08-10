Aydın Oda Borsaları Çin Konsolosluğunu ağırladı

ATB’de yapılan görüşmede, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing tarafından Çin hakkında bilgiler verdi. Ni Xiaojing, iki ülke arasında maden, sanayi, zeytinyağı, incir, kiraz gibi ürünlerde ticari ilişkilerin güçlendirebileceğini ifade ederek, “Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu olarak kısa zaman içerisinde Aydın Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve Ticaret Odası ile ticari ilişkilerimizi yakınlaştıracağımızı düşünüyorum. Görevimiz Ege ile Çin Halk Cumhuriyetinin ilişkilerini güçlendirmektir. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü görevi gören, coğrafi açıdan önemli bir noktada bulunan bir ülkedir. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini istiyoruz” diye konuştu.

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Odası yapılan ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilerek, Aydın için olası işbirliği imkânlarının ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürülmesi adına ellerinden gelen gayreti sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing ve Ticaret Konsolosu Liu Weiguo’ya, Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları ve borsa idari kısmını gezdirerek yapılan çalışmalar ve Laboratuvar birimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan ziyaret sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing ve Ticaret Konsolosu Liu Weiguo’na Aydın İncir’i hediye edilerek ziyaret sonlandırıldı.