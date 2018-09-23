Aydın OSB'deki yangın kontrol altına alınamıyor

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar OSB'de bulunan bir süt ve süt ürünleri işlenen fabrikada başlayan yangın, kontrol altına alınamıyor.

Akşam saatlerinde başlayan yangın onlarca dönüm üzerindeki tüm fabrikayı sardı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Yangını Söndürme ekipleri de müdahale etti. Bu arada fabrikadaki bölümden bölüme sıçrayan yangını kontrol altına almak için iş makineleri fabrikanın bazı bölümlerini yıktı. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye görevliler dışında kimsenin alınmadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bölgeye gelip söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.