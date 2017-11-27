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27 Kasım 2017 12:36

Aydın Özel Başak Koleji’nden Öğretmenler Günü gecesi

Aydın Başak Koleji, tarafından düzenlenen öğretmenler günü gecesi oldukça keyifli geçti.

Aydın Özel Başak Koleji’nden Öğretmenler Günü gecesi

27 Kasım 2017 12:36

Gecede Okul Müdürü Nail Ergun günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.


Aydın Özel Başak Koleji, öğretmenleri için 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeği düzenledi. Düzenlenen yemeğe çok sayıda öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerini unutmayan Başak Koleji yöneticileri, öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğu ve tüm öğretmenlerimizin değerinin bilinmesi gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Okul müdürü Nail Ergun, Müdür yardımcıları Ferdi Karakaş ve Namık Kemal Karazeybek’in sahnede birlikte pasta kesimiyle devam eden gecede tüm öğretmenler canlı müzik eşliğinde günlerini kutladı. Ardından Başak Koleji Müzik Bölümü Zümre Başkanı Kamil Kaya’nın muhteşem performansı ile tüm misafirler eşsiz bir mini klarnet gösterisi dinlediler.




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