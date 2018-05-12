Aydın Özel Ege Liva Hastanesi’nden çifte kutlama

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası ve 13 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Aydın Özel Ege Liva Hastanesi’nde kutlama etkinlikleri düzenlendi. İlk etkinlik hastanede yatmakta olan annelere sürpriz yapılarak gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Dr. Erdal Gezer ve hastane personeli tarafından hastanede yatmakta olan anneler ziyaret edilerek, kendilerine çiçek takdim edildi. Yapılan ziyaretten ve sürprizden oldukça memnun olan anneler, Başhekim Erdal Gezer’e ve hastane personeline bu ince davranışlarından dolayı teşekkür etti.

İkinci etkinlik ise hastanede çalışan hemşireler için düzenlendi. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla hastane bünyesinde çalışan hemşirelerin haftası kutlandı. Hastane yönetimi tarafından hazırlanan pastayı, hastane ortağı Başhekim Dr. Erdal Gezer ve yine hastane ortaklarından iş adamı Halim Irmak hemşirelerle birlikte kesti. Pasta kesiminin ardından günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, bugün iki önemli günü bir arada kutladıklarını belirterek, “Özel Ege Liva Hastanesi olarak bugün iki kutlama düzenledik. İlk olarak sabah gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hastanemizde yatmakta olan annelerimizin bu özel günlerini kutlayıp, kendilerine çiçek takdim ettik. Dünya var olduğundan buyana en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan en kutsal varlıklarımız annelerimiz başımızın tacıdır. Doğumdan itibaren en saf ve temiz duygularıyla bizleri karşılıksız sevginin en güzel örneğini göstererek yetiştiren, hayatımıza ışık tutan ilk öğretmenimiz, en değerli varlığımız annelerimiz, ailemizin ve toplumumuzun temelidir” diye konuştu.

Başhekim Gezer hemşireliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu ifade ederek, “12-18 Mayıs Hemşireler haftası dolayısıyla hastanede görev yapan hemşirelerimizi de küçük bir sürpriz hazırladık. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Hemşirelik ekip çalışmasını bilen, hızlı çalışan hünerli eller ister. Hemşireliğin temelinde sevgi ve saygı yatar. Bu duygu ve düşüncelerle hastanemizde ve diğer sağlık meslek kuruluşlarında görev yapan hemşirelerimizin haftasını kutluyorum” dedi.