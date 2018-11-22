İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri en iyilerle buluştu

Rehberlik servisinin organizasyonunda Türkiye’nin en iyi üniversitelerini her sene ziyaret eden Kavaklı Anadolu Lisesi İstanbul ‘da üniversite ve bölüm tanıtımı ile ilgili sunum ve proje çalışmalarına ortak oldu.

Rehberlik servisinin organizasyonunda Türkiye'nin en iyi üniversitelerini her sene ziyaret eden Kavaklı Anadolu Lisesi İstanbul ‘da üniversite ve bölüm tanıtımı ile ilgili sunum ve proje çalışmalarına ortak oldu.


Kavaklı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Süleyman Çokay yaptığı açıklamada Türkiye nin en iyilerini ziyaret ettiklerini, tercih döneminde doğru adımlar atılmasının, seçilecek üniversiteyi ve bölümleri doğru tanımaya bağlı olduğunu belirtti. Çokay, “Bizler bu süreçte üniversiteleri daha iyi anlatabilmek ve farklı yönleriyle tanıtabilmek için yıl boyu etkinlikler düzenliyoruz” dedi.


Rehber öğretmen Ezgi Ürküt Baltacı da toplam 8 üniversite ziyaret ettiklerini ve ilgili bölüm başkanlarından da randevu alarak meslekler üzerine konuşulduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.