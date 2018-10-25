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Aydın pilot il oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çifti Kayıt Sisteminde (ÇKS) tarla ve ürün kontrollerinin bire bir yapılması konusunda Aydın’ın pilot il olarak belirlendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çifti Kayıt Sisteminde (ÇKS) tarla ve ürün kontrollerinin bire bir yapılması konusunda Aydın'ın pilot il olarak belirlendiğini belirtti.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Marmara Bölge Toplantısında yaptığı açıklamada; Çifti Kayıt Sisteminde il ve ilçelerde ziraat mühendislerinin sahaya inerek, tarla ve ürün kontrollerinin bire bir yapılması konusunda Aydın'ın pilot il olarak belirlendiğini söyledi.

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