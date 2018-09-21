Aydın Polis Okulu'nda tatbikat yapıldı

Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aydın Polis Okulu'nda afet eğitimi tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın AFAD eğitmenleri tarafından ilk olarak Temel Afet Bilinci ve Yaralı Taşıma Teknikleri Eğitimi verildi. Sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Eğitimi verdi.

Eğitimlerin ardından deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tamamen tahliye edilen binalarda mahsur kalan çalışanlar taşıma teknikleri ve itfaiye merdiveni kullanılarak tahliye edildi. Tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı.