Aydın polisi okulun ilk günü velileri broşürle bilgilendirdi

Aydın’da 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, okul servis araçları, rehber personelde bulunması gereken özellikler ve çocukların emniyet kemeri kullandırılması konularında bilgilendirmede bulunmak için öğrenci velilerine broşür dağıtıldı.

Emniyet personeli tarafından Aydın’da bulunan okullarda öğrenci velilerine dağıtılan broşürde, öğrencilerin uyması gereken kurallar, velilerin bilmesi gerekenler, servis şoförü ve rehber personel ile ilgili bilinmesi gerekenler, okul taşıtlarında aranan şartlar konularında bilgiler yer alıyor.

Emniyet personeli tarafından yapılan bu uygulama veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.