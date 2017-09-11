Aydın polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik 09.06.2017 tarihinde başlatılan projeli çalışma kapsamında farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 2,54 gram esrar maddesi ve 52,55 gram metamfetamin ele geçirilip, 17 şüpheli hakkında tahkikat yapılıp, 7 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca 08 Eylül 2017 günü projeli çalışmanın sonlandırılması kapsamında eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 230 gram esrar maddesi ve 4,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek gözaltına alınan 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi.