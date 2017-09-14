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14 Eylül 2017 16:17

Aydın polisinden uyuşturucu operasyonları

Aydın’ın Efeler ve Germencik ilçelerinde polisin düzenlediği üç ayrı operasyonda üzerlerinde 1 kilo 41 gram esrar maddesi ele geçirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın polisinden uyuşturucu operasyonları

14 Eylül 2017 16:17


Edinilen bilgiye göre; il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Germencik ilçesi Alangüllü köyü civarı otoban kenarında bulunan dinlenme tesisinde yapılan çalışma kapsamında T.T ve A.İ. isimli şahıslar yakalandı. Dinlenme tesisinde yapılan aramada iş yerinde ve kuş kümesi içerisinde zulalanmış vaziyette 301,63 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. .


Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Mehmet Sepetçi Kavşağında Alan Denetimi projesi adı altında yapılan uygulamada durdurulan şüpheli araçta bulunan U.I., S.S.Ç. ve C.A isimli şahısların yapılan üst armasında 1,82 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 3 adet dolu tabanca Fişeği ele geçirildi. Şüpheli U.I, uyuşturucu madde kullanmak ve 6136 SKM suçundan adli tahkikata başlanıldı. U.I’nın 6136 SKM suçundan; S.S.Ç. ve C.A’nın ise hırsızlıktan aranma kaydı oldu tespit edildi.


Düzenlenen üçüncü operasyonda ise hakkında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi bulunan ve Efeler ilçesi Zafer Mahallesinde kovalamaca sonucunda yakalanan M.B., Ü.Y, F.B., S.S.Ç. ve S.D’nin bulunduğu araçta yapılan aramada 737,76 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Ü.Y., F.B., S.S.Ç. ve S.D. işlemleri sonucunda Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. M.B. ise uyuşturucu madde ticaret yapmak ve sağlamak suçundan gözaltına alındı.




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