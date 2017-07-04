Aydın, Sağlık Bilimleri Kongresinin ilkine ev sahipliği yaptı

Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresine ev sahipliği yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince düzenlenen 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresinin açılış töreni “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde buluşalım” sloganıyla Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Sağlık Bilimleri Kongresinin büyük bir katılımla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Göreve geldikleri andan itibaren hangi işe el atıldıysa o işin bereketlendiğini söyleyen Bircan, “Yeter ki dürüstlükle ve samimiyetle çalışılsın. Başarılamayacak üstesinden gelinemeyecek bir iş yoktur. Bu Kongrenin hayata geçmesi noktasındaki çalışmalarından dolayı Sağlık Bilimleri Fakültesi personelimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Değişen dünya konjonktüründe yeni söylemlere ve yeni projelere imza atmak durumunda olduğumuzun altını çizen Rektör Prof. Dr. Bircan, bu Kongrenin sağlık alanına yeni bir nefes getirmesini temenni etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferda Akar ise, henüz bir buçuk yıllık Fakülte olmalarına ve personel sayılarının yeterli olmamasına rağmen uluslararası bir kongreyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu Kongrenin sağlık alanında yaşanan gelişmeleri paylaşma bağlamında iyi bir ortam sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Akar’ın konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları ve aynı zamanda Kongre Başkanları Doç. Dr. Serdal Öğüt ve Doç. Dr. Sibel Şeker yaptıkları konuşmada sağlık alanıyla ilgili çalışma yapanları bir araya toplamaya çalıştıklarını ifade ederek Kongreye yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Kongreye 1300 sözel bildiri 240 poster sunumu ve yaklaşık bin kişinin katıldığını vurgulayan Kongre Başkanları, bu noktaya büyük emeklerle gelindiğini vurgulayarak önümüzdeki yıllarda çok daha iyi organizasyonlarda buluşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Doç. Dr. Serdal Öğüt’ün müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Gül Şener “Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Bilimleri Eğitimi” konulu konferans verdi.

Öte yandan etkinlik öncesinde fuaye alanındaki stantlarda Aydın iline özgü ürünler, sağlık alanıyla ilgili akademik yayınlar, Tartı Medikal tarafından yapılan vücut analiz cihaz testleri ve ADÜKKAN Mağazamızın el yapımı orijinal ürünleri büyük ilgi gördü.

Kongre, gerçekleşen panel ve sunumların ardından sona erdi. Kongreye Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferda Akar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Kongre Başkanları Doç. Dr. Serdal Öğüt ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Şeker, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.