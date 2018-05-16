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16 Mayıs 2018 15:23

Aydın Sağlık Müdürlüğü’nde iş kazası

Aydın Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılacak olan eski YİMPAŞ binasında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın Sağlık Müdürlüğü’nde iş kazası

16 Mayıs 2018 15:23

Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken polis meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.


Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılacak binanın son aşamaya gelen tadilat çalışmaları sırasında 2. katta pencerelere ayar yapmakta olan Nuri Y. simli şahıs bir anda dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.


Diğer çalışanlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Polis tarafından el konulan olayda meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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