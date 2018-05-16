Aydın Sağlık Müdürlüğü’nde iş kazası

Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken polis meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlüğü binası olarak kullanılacak binanın son aşamaya gelen tadilat çalışmaları sırasında 2. katta pencerelere ayar yapmakta olan Nuri Y. simli şahıs bir anda dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.

Diğer çalışanlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Polis tarafından el konulan olayda meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.