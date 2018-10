Aydın Sağlık Platformu, sağlıkta yaşanan sorunları dile getirmek için toplandı

Platform ilk olarak ülke genelinde ve Aydın'da gündemi en çok meşgul eden ‘Sağlıkta Şiddet', ‘Jeotermal Elektrik Santralleri (JES)' ve ‘Şarbon Hastalığı'ını ele aldı.

Aydın Aile Hekimleri Derneği (AYAHED), Aydın Diş Hekimleri Odası, Aydın Eczacı Odası, Genel Sağlık İş Sendikası Aydın Şubesi, Kadın Hekimler Platformu Aydın Grubu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aydın Şubesi (SES), Aydın Tabip Odası, Türk Sağlık Sen Aydın Şubesi ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan oluşan Aydın Sağlık Platformu adına açıklama yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü sağlıkta yaşanan sorunların bir an önce son bulmasını istedi.

Türkiye'de sağlık hizmeti sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını ve durumun kanıksanır hale gelen bir soruna dönüştüğünü belirten Başkan Karagözlü, “Her geçen yıl sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Sağlık ortamını para kazanılan bir hizmet sektörüne dönüştürenler; sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda performansa dayalı, gece-gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar artık bu politikalarından vazgeçmelidirler” dedi.

“Aydın'da JES'ler büyük sorun oldu”

Sağlıkla ilgili bir başka sorunun da jeotermal enerji santralleri olduğunu kaydeden Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “Aydın'da toprakların gerçek sahipleri olan halka sorulmadan ve hatta halka rağmen JES'lerin yayılışı sürmektedir. Ne yazık ki yetkililer bu süreçte başta bilgilendirme ve denetim olmak üzere üzerlerine düşen birçok görevi hakkıyla yerine getirmemektedir. Aydın JES'lere bağlı olarak, her gün çürük yumurta kokulu bir hava solumaktadır. Gürültü kirliliği artmıştır. Atıkların yönetiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar eksik, veri paylaşımı sınırlı ve sorunludur. Oysa dünya literatürüne baktığımızda; bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı; maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır” diyerek kanser vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

“Zoonoz hastalıklar halkı korkutmaktadır”

Türkiye'de son dönemlerde hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların sıklıkla gündeme gelmesinden ve bu durumun spekülasyon nedeniyle toplum üzerinde ciddi bir korku meydana getirdiğini kaydeden Başkan Dr. Hakan Karagözlü, “Ülkemizde veteriner hekimlerimizin özverili çalışmaları ile tüberküloz, brucella, şarbon ve kuduz gibi son derece tehlikeli zoonozlar toplum sağlığını çok fazla etkilemeden kontrol altına alınabilmektedir. Son günlerde sosyal ve yazılı-görsel medyadan da takip ettiğimiz üzere şarbon hastalığının önlenmesi konusunda halkın bilinçlendirilmesine ve daha sıkı tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır. Şarbon hastalığına yakalanan hayvanlar genellikle kısa sürede öldüklerim için tüketime sunulabilme ihtimali düşüktür. Burada en önemli konu ruhsatlı mezbahanelerde veteriner hekim kontrolünden geçen hayvanlarının etlerinin tüketilmesidir. Bunu da anlamanın en kolay yolu kasap vitrinindeki karkasın üzerindeki mavi mührü görmektir. Yetkililerden mezbaha dışı kesimlerin önlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması konusunda duyarlılık bekliyoruz” dedi.