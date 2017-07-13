Baki Karaer, 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde hain darbe girişimine karşı gösterdikleri aynı duruş ve kararlılıklarını meydanlara tekrardan yansıtacaklarını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde sağlık çalışanları olarak demokrasi nöbetlerinde yer alacaklarını kaydeden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Millet olarak 15 Temmuz sürecindeki ülkemize sahip çıktığımız görüntüyü inşallah, meydanlarda nöbetimizi tutarak vereceğiz. Sağlık teşkilatı olarak, millet olarak aslında her gün nöbetteyiz. 15 Temmuz açısından meydanlarda olmamız bu milletin nasıl dik durduğunu ve nasıl dik duracağını yedi düvele tekrar göstermek için meydanlarda olacağız. Sağlık çalışanları 15 Temmuz gecesi çok önemli sınav verdi ve sağlık hizmetleri o gece hiç aksamadı. Bombalara rağmen, kurşun yağmurlarına karşı darbeye direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiler. Bu süreçte de inşallah 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde de yine bizler aynı duruş ve kararlılığımızı meydanlara tekrardan yansıtacağız. 15 Temmuz gecesi yaralı kurtarmaya giden ambulanslarda yaşanan trajedileri, hastanelerde sağlık çalışanlarımızın kucağında cennete giden demokrasi şehitlerimizin ve özellikle meydanlarda olan sağlık çalışanlarımızın hatıralarını yaşatacağız” dedi.