Aydın Sağlık-Sen delege seçimlerinde baskı yapıldığı iddiası

Sen Aydın Şubesi Başkan Adayı Yakup Özen, 6 Ekim'de yapılacak olağan genel kurul öncesinde gerçekleşen delege seçimlerinde mevcut yönetimin delege adaylarına baskı yaptığını iddia etti.

Sağlık-Sen Aydın Şubesi Başkan Adayı Yakup Özen, yaptığı açıklamada; “Aydın Sağlık-Sen'in 5. olağan kongresinde demokrasi şöleni olması için arkadaşlarımızla birlikte aday olduk. Bu süreç zarfında delege adaylığı süreci, delege seçimleri başta olmak üzere birçok olguyu hep birlikte yaşadık. Mevcut yapının temsilcileri tarafından maruz bırakıldığımız her türlü baskıya rağmen, dimdik durduk durmaya da devam edeceğiz. Biz bu camianın birliğine, dirliğine, huzuruna, mutluluğuna, derdine kederine ortak olmak için yola çıktık. Bunca yıl asli görevini yapmayanlar bundan sonra da yapmamaya devam edeceklerdir. Ancak bizler gücümüz yettiğince devamlı ulaşılabilir olmaya, sizden birisi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan hukuksuzluklara karşı her türlü yasal girişimde bulunduk. Seçim süreci içerisinde yaptıklarını anlatmak yerine henüz daha göreve gelmemiş bir ekibi kötülemeye çalışmak kendi kötü dünyalarının eseri olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Delege seçimi süresince adayların baskıya maruz kaldığını öne süren Özen, “Yapılan delege seçimlerinde tüm eşitsizliklere, sahada üyelerimiz üzerinde mevcut yönetim ve bazı çevreler tarafından yapılan tüm baskılara, yalan ve yanlış yönlendirmelere rağmen Değişim Grubu'nu yaklaşık 747 koca yürekli, baskılara boğun eğmeyen mesai arkadaşlarımız oy vererek desteklemişlerdir. Mevcut başkan ve ekibi 950 civarı oy almıştır. Delege adaylığı sürecinden başlamak üzere delege seçimlerinde gördüğümüz eksikliklerle ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmak için gerekli müracaatlarımızı yaptık. Yapılacak genel kurul sürecinde ve sonrasında sonuna kadar sizlerin haklarını savunmak için sahada olacağız. Çünkü bizler aldığımız her oyun bizlere emanet edilen sorumluluk olduğu bilinci ve şuuru içerisinde hareket etmekteyiz” şeklinde konuştu.