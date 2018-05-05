Aydın Sağlık-Sen ebe ve hemşire üyelerinin Anneler Günü’nü kutladı

Sağlık-Sen Aydın Şubesi Kadın Komisyonu tarafından Dünya Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası ile Anneler Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Aydın Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Elif Akün, Sağlık-Sen Nazilli Temsilcisi Bayram Keskin, Aydın Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri ile ebe ve hemşire sendika üyeleri katıldı.

Düzenlenen etkinliğe Aydın ve ilçelerinden katılan bayan sağlık çalışanları, hem tanışıp kaynaşma imkanı bulurken hem de bir araya gelerek zorlu meslek yaşantısının stresinden uzaklaşıp moral depolama fırsatı yakaladı.

Ebe ve hemşirelerin sağlık sektörünün en önemli parçalarından birisi olduğuna işaret eden Aydın Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Elif Akün, Sağlık-Sen olarak ebe ve hemşirelerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için gayret gösterdiklerini söyledi. Akün, “Ebelerimiz de, tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi yıpranma payının getirilmesini, adil bir döner sermaye paylaşımının sağlanmasını, şiddete karşı cezaların acil ve caydırıcı şekilde verilmesini bekliyor. Ebelerimiz bu beklentilerin yanında vekil ebelik hususuna da el atılmasını istiyor. Sağlık-Sen olarak vekil ebe ve hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı elemanlarına kadro verilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Arkadaşlarımız yıllardan beri bu hizmetleri sürdürüyorlar. Birçok haklarını elde ettik, kadroya geçmeleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşirenin ve ebenin vekili olmaz, aslı olur. Kimsenin uğramadığı beldelerde, köylerde can siperane bir şekilde sağlık hizmeti veren arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm ebe ve hemşirelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Ebelerin anne ve bebek ölümlerinin azalmasında önemli bir paya sahip olduğunu, hemşirelerin ise yaşadıkları onca sıkıntılara rağmen görevlerini hiç aksatmadan sağlık hizmeti verdiğine işaret eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer ise, şöyle konuştu: “Yapılan araştırmalarda ebelerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmediği, çalışma şartlarından memnun olmadıkları, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen, fırsatları olsa bu durumu değiştirmek istedikleri, ekonomik sıkıntılar sebebiyle aile içinde ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları, kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayıramadıkları, sosyal hayatlarının yok olduğu ve bütün bunların yaşam kalitelerini memnuniyetlerini düşürerek tükenmişliğe yol açtığı görülmektedir. Ebelerimiz ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüldüğü, mesleğe olan sevgilerinin arttığı aydınlık bir gelecek diliyoruz. Kadınlarımızı, dünyanın en kutsal duygularından biri olan ‘annelik’ duygusuna kavuşturan fedakar ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutluyorum”

Sağlık hizmetinin sunulmasında fedakarlık ve özverileriyle bu kutsal vazifenin yükünü omuzlarında taşıyan hemşirelerin de Hemşireler Haftasını kutlayan Karaer, “Yetersiz istihdama rağmen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması için, ‘sizin sağlığınız bizim mutluluğumuz’ diyerek hastalarımız için umudun adı olan hemşirelerimizin çalışmaları takdire şayandır. Hemşirelerimiz; gerek ekonomik, gerekse iş yoğunluğu ve iş ortamı kaynaklı sebeplerden dolayı tükenmişlik sınırında hizmet vermektedir. Buna rağmen hizmetlerini aksatmayan, kendisi veya ailesinden biri hasta olsa bile, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması için fedakarlık yapan hemşirelerimizin sorunları çözülerek iş motivasyonları artırılmalıdır. Yaşanan başka bir sorun ise, uzmanlık dallarından mezun olanların istihdam edilmeyip, bu görevlerin hemşire ve ebelere yüklenmesi ve hemşire-ebe açığının bu şekilde büyümesidir. Sağlık çalışanlarının, özellikle hemşirelerimizin en önemli sorunlarından biri de şiddettir. Şiddetin önlenmesine yönelik şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Sağlık-Sen’in vardır” şeklinde konuştu.