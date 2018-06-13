Aydın Sağlık-Sen ek gösterge ve yıpranma payını değerlendirdi

Baki Karaer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek göstergenin lisans tamamlamanın önemini ortaya koyduğunu belirtti.

3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların önemine değinen Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Sağlık-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak, toplu sözleşme masasında bu konuyu dile getirmiştik. Bizim lisans tamamlamanın anlamı bir kez daha ortaya çıkıyor. 3600 ek göstergenin verilmesi demek, çalışanların emekli maaşlarına 450 liralık bir artış demek. Emekli ikramiyesine 17 bin liralık bir artık demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek gösterge lisans tamamlamanın önemini ortaya koydu. Yalnızca hemşirelerimiz için değil ebe, sağlık memuru, laborant, radyoloji teknisyeni gibi sağlık hizmetleri sınıfında olan ve sağlıkla ilgili bir lisans mezunu olan çalışanlarımız inşallah bu haktan faydalanabilecek. Mücadelemiz 3600 ek göstergenin istisnasız tüm sağlık ve sosyal hizmetlerde lisans mezunu çalışanları kapsaması konusunda devam edecektir” dedi.

Yıpranma payı en kısa zamanda çıkacak

550 bin sağlık çalışanının yakından takip ettiği ve Sağlık-Sen’in uzun yıllardır mücadelesini verdiği sağlıkta yıpranma payı konusunun Meclis’e gelmek üzereyken seçim nedeniyle sekteye uğradığını kaydeden Baki Karaer, şöyle konuştu: “Sağlık çalışanları dünyanın en kutsal mesleğini yerine getiriyor. Mesleğin kutsallığı gereğince, her şartta ve her yerde görevimizin başındayız. Sağlık çalışanları olarak şifa dağıtarak ve 80 milyona dokunarak hizmet ediyoruz. Bu ülkede sağlıkta dönüşümün başlamasıyla birlikte aslında milletin ne olduğunu, millete nasıl değer verildiğini gösteren bir meslek gurubuyuz. 2002 yılında sağlıkta dönüşüm başladığında, ülke insanına değer vermek adına, arkadaşlar bu kutsal mesleği yaparken bunun bedelini ödeyen kardeşlerimizde var bunu unutmayız. Tüm bu nedenlerden dolayı yıpranma payının en kısa zamanda çıkacağını ümit ediyorum”