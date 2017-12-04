Aydın Sağlık-Sen engelli çalışanlar adına taleplerde bulundu

Baki Karaer, Dünya Engelliler Günü dolaysıyla yaptığı açıklamada Sağlık-Sen’in engelli çalışanlar adına hayata geçirilmesini istediği talepleri kamuoyuyla paylaştı.

Toplumsal duyarlılığı geliştirmenin yasalarla mümkün olmadığına işaret eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Engellilerimize her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı, sosyal hayata etkin şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli çalışanlarımızın özlük hakları genişletilmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. Bu düşüncelerle Sağlık-Sen olarak engelli vatandaşlarımızın, toplumsal hayatın üretken ve katılımcı bireyleri olarak yaşamlarını sürdürmelerinin en büyük dileğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Yaşanan sorunların çözümü ve toplumsal duyarlılığın artırılması noktasında devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Sendikamız engelliler komisyonu olarak; eğitimine bakılmaksızın istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz. Sağlık-Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır. Sosyal yaşam açısından ise erişilebilirlik kavramına öncelikle dikkat çekiyoruz. Engellilerin kamusal hayatın her alanına bağımsız kişiler olarak katılımı, erişilebilirliğin tam anlamıyla düzenlenmesiyle mümkündür. Sağlık-Sen olarak engelli vatandaşlarımızın gününü kutlar, sorunlarının en aza indirgendiği güzel bir yaşam dileriz” dedi.

Sağlık-Sen engelliler adına olan taleplerini açıkladı

Baki Karaer, Sağlık-Sen’in engelli çalışanları adına belirlediği talepleri ise şu şekilde sıraladı:

“1-Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınmalıdır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı en son almakta olduğu maaşın %85 inden az olmaması,

2-Ortaöğretim (Lise) ve Yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya Memur kadrolarına atanması,

3-Engelli Kamu görevlilerinin bulundukları ya da tercih edecekleri yere atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemelerinde oluşturulan komisyonlarda yetkili sendika tarafından temsilin sağlanması,

4-Engelli Kamu çalışanlarına, kurumlarda en az % 3 yönetici kotasının açılması,

5-Tüm Engel türlerinin güvenli ve bağımsız yaşam becerilerini artıracak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde teknolojik yardımcı araç-gereç ve materyallerin yurt dışından temin edildiği için maliyeti fazla olmaktadır. Engelliler bu araç gereçlere ulaşmakta almakta güçlük çekmektedirler Maliyetlerin düşürülmesi adına bu araç gereçlerin ülkemizde üretilmesi ve geliştirilmesi için ARGE ve İnovasyon birimlerini destekleyerek bu konuda çalışmalar yapılması, Ayrıca üretim yapacak işletmelere teşvik verilmesi,

6- Engel durumu dikkate alınarak, Engellilere girecekleri sınavlarda ek süre verilmesi, özellikle E KPSS kılavuzunun detaylandırılarak engellinin engeli gözetilerek engelliler arasında eşit şartlarda sınava oturmalarının sağlanması,

7- E KPSS de istenilen özellikler ve nitelik kodları yanında engelli bireylerin sağlık durumuna göre kodlar belirlenerek kılavuza ayrıca eklenmesinin sağlanması,

8-Engelliler engeline uygun meslekte ve yapabileceği işte çalıştırılması, istihdam edilmesi hususunda engel grupları adı altında bir çalışmanın yapılması,

9-Engelli Kamu personeli, geçirmiş olduğu ya da yaşamış olduğu kaza ve sağlık sorunu vb durumdan dolayı işe gelemeyecek durumda olup evinde hizmet verebilecek durumdaki Engelli çalışana gerekli kolaylıkların sağlanması,

10-Kamu ile çalışan özel şirketlerin istenen oranda Engelli istihdamını yapması adına K.İ.K. e bir bölüm eklenerek ihaleye girecek bir şirketin engelli çalıştırması ve bunu belgelemesi durumunda ihaleye girebilmesi sağlanmalıdır.

11-Özel sektörde, engelli bir bireyin işe alım sürecinde, ilgili firmanın engelli elemanı açığı olduğunda alım şartlarını taşıdığı sırf çağırdık form doldurttuk demek için Engelli İnsanların mağdur edilmesine karşın Bu tür sorunların tekrar yaşanmaması adına iş yeri ilgilisi engelliye giderek şartları tutuyorsa alım işleminin sağlanması,

12-Toplumda hala Engelliye acıyarak bakma, ön planda görünmesini istememe, sorumluluk vermeme gibi bakış açılarının değişmesi için anaokullarından başlayarak eğitim öğretim müfredatına bir ders konularak engellinin yaşamımızdaki yerlerinin anlatılması, öğretilmesi hususlarında,

13-Engellilerin almış olduğu Raporlarda Geçerlilik Tarihi kısmında: Sürekli ibaresi olmasına rağmen tekrar tekrar rapor almaları istenilmektedir Raporunda Sürekli ibaresi olanlardan tekrar rapor istenilmemesi için düzenleme yapılması hususunda,

14-TOKİ tarafından Şehit yakınları ve Gazilere sağlanan faizsiz konut kredisi imkanının Engelli Kamu Personeline de sağlanması”