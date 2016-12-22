Aydın Sağlık-Sen fedakarca çalışan paramedikleri unutmadı

Sağlık-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm paramediklerin 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü’nü kutladı.

Sağlık-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Büyük bir özveriyle çalışan paramediklerimizin 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü’nü kutluyor, sorunların çözüldüğü, çalışma şartlarının iyileştirildiği günler diliyoruz.

Paramediklerimiz, zor şartlar altında büyük sorumlulukla görev yapan sağlık çalışanlarımızdır. Hasta ya da yaralıya önce ilk müdahaleyi, ardından da sağlık kuruluşuna ulaşana kadar gerekli müdahaleyi yapan paremediklerimiz, görevlerini yerine getirirken birçok sorunla da uğraşmaktadır.

Özellikle acil sağlık hizmetlerinde görev yapan bütün sağlık çalışanları gibi paramedikler de güvenlik sorunu yaşamaktadır. Gerek terör bölgesinde, gerekse asayiş olaylarında olay yerine giden paramediklerimizin bu tür durumlarda güvenliklerini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık-Sen olarak 112 çalışanlarının yemek mağduriyetini giderdik ve 112’nin riskli birim sayılarak döner sermayelerinin artırılmasını sağladık. Paramediklerimizin diğer sorunlarının çözümü için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm paramediklerimizin günlerini bir kez daha kutluyoruz” şeklinde konuştu.