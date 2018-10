Aydın Sağlık-Sen yönetimine kayyum talebi

Sağlık-Sen Aydın Şubesi Başkan Adayı Yakup Özen, sendika üyesi dört sağlıkçı olarak kongre sürecinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için genel kurulun durdurulması ve yapılması halinde ise yönetime kayyum atanması için Ankara İş Mahkemesi'nde iki ayrı dava açtıklarını belirtti.

6 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan Sağlık-Sen Aydın Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Yakup Özen ile sendika üyeleri Semih Güreş, Hasan Özcan ve Erdi Gürbüz; Sağlık-Sen Genel Merkezi ve Sağlık-Sen Aydın Şubesi aleyhine 13 Ağustos tarihinde yapılan delege seçimlerinin tüm hüküm ve sonuçlarıyla iptali, Sağlık-Sen Aydın Şubesi 5. Olağan Genel Kurulunun yapılmasına yönelik tüm işlemlerin öncelikle ve ivedilikle ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması ve iptali, genel kurul yapılırsa yapılacak genel kurulun iptali ile genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa sürede toplamak ve de bu tarihe kadar Sendika Şubesini yönetmek için kayyum atanması talebiyle Ankara İş Mahkemesi'ne iki ayrı dava açtı.

12 ve 25 Ekim tarihlerinde ilk duruşmaları görülecek dava süreçleri hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Aydın Şubesi Başkan Adayı Yakup Özen, “Sağlık-Sen Aydın Şubesinin 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak ve oy kullanacak delegelerin belirlenmesi amacıyla delege seçimleri yapılmaktadır. 13 Ağustos 2018 tarihinde Sağlık-Sen Aydın Şube binasında yapılan delege seçimlerinin şube yönetiminin kanuna, ana tüzüğe ve hukuka aykırı iş ve işlemleri nedeniyle iptali gerekmektedir.

Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan delege seçimlerinde 11 üyemiz oy kullanamadı. 31 Ağustos'ta gerçekleşen delege seçimlerinde 15 Ağustos tarihli üye listesi kullanılması gerekiyorken, 15 Temmuz 2018 tarihli üye listesi kullanıldı. Bu yüzden 9 oy ile kaybettiğimiz seçimde, 11 üyemiz oy kullanamamış oldu. 1200 sendika üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğündeki delege seçimlerinde ise Buharkent'ten Didim'e kadar olan 17 ilçedeki sağlık müdürlüklerinde sandık kurulması gerekirken, sadece il merkezinde sandık kuruldu. Bu yüzden birçok üyemiz oyunu kullanamadı” dedi.

Yaşananlara karşı yasal her türlü haklarını kullanacaklarını kaydeden Özen, “Aydın ilinde ilk defa ekibimin sağduyusu ve dik duruşu ile bir ilke imza attık. Sahada olumsuz her şeye rağmen, seçim sürecinin başından sonuna kadar sahadaydık. Bu süreç ile alakalı iki adet Ankara İş Mahkemesi'ne sendika yönetim kurulunun görevden el çektirilmesi, genel kurulun iptali ve sendikaya kayyum atanması talebi ile davalarımızı açtık, süreci takip etmekteyiz. Keşke itirazlarımız baştan kabul görmüş olsaydı da, biz bu davaları açmak mecburiyetinde kalmasaydık. Ancak kendi hakkını savunamayan bir kişi, başkasının hakkını savunamayacağı düsturu ile bize karşı yapılan her türlü eylemin karşısında hak mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.