Aydın Sağlık-Sen’den bir hukuk zaferi daha

Söke 1. Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Sağlık-Sen üyesi B.C., “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ön lisans diploması alarak bu alanın üst öğrenim sayılması nedeniyle özlük haklarından yararlanmaya başladı. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) son aldığı karar gereği bu alanın üst öğrenimden çıkarılması sonucu geriye kazanımlarından mahrum edilen, bu güne kadar üst öğrenim farkı olarak ödenen maaş ve döner sermaye ödentilerinin faiziyle birlikte geri alınması istenen B.C. için sendika avukatı Coşkun Üzüm’ün hazırladığı dosyayla Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açan Sağlık-Sen Aydın Şubesi, üyesinin kazanımlarına sahip çıkarak hem üst öğrenim kazanımlarının devam etmesini hem de geri alınan maaş ve döner sermaye kesintilerinin de faiziyle birlikte B.C’ye iade edilmesini sağladı.

Sağlık-Sen’in her zaman üyesinin yanında olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Söke 1. Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemiz adına Sağlık-Sen Aydın Şubesi olarak ikame etmiş olduğumuz davada, Aydın 2. İdare Mahkemesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ön lisans diploması sahibi olan ve bahse konu diplomanın üst öğrenim sayılması nedeniyle özlük haklarından yararlanan üyemizin, Yüksek Öğrenim Kurumu’nun son aldığı karar gereği geriye dönük olarak bu haktan mahrum edilmesinin ve üyemize bu güne kadar üst öğrenim farkı olarak ödenen maaş ve döner sermaye ödentilerinin faizi ile birlikte geri alınması işleminin Anayasa’nın hukuki idare ve kazanılmış hakların korunması ilkelerine aykırı olduğundan bahisle iptaline karar verdi.

YÖK tarafından yapılan düzenlemenin geriye yürümeyeceğine ve ancak bundan böyle bahse konu bölümlerden mezun olanlara uygulanabileceğine karar vermiş olup, üyemizden bu güne kadar yapılan maaş ve döner sermaye kesintilerinin de faizi ile birlikte kendisine iadesine karar vermiştir” şeklinde konuştu.