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19 Ağustos 2018 22:07

Aydın sağnak yağmura hazırlıksız yakalandı

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Aydın sağnak yağmura hazırlıksız yakalandı

19 Ağustos 2018 22:07

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.


Kurban bayramı öncesi Aydın’da kurulan semt pazarında, tezgah açanlar da zerzevat almaya gelenler de ıslanmaktan kurtulamadı. Güne güneşli ve yaklaşık 40 derece sıcaklıkla başlayan Aydın, akşam saatlerinde sağnak yağışa teslim oldu. Aniden bastıran sağnak yağış sıcaktan bunalanları serinletirken pazaryerinde tezgah açanlar da bereket olan yağışlardan mutlu olduklarını belirttiler.


Kısa süren yağışın ardından Aydın’da sıcak hava yeniden etkili olmaya başladı.




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