Aydın sağnak yağmura hazırlıksız yakalandı

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Kurban bayramı öncesi Aydın’da kurulan semt pazarında, tezgah açanlar da zerzevat almaya gelenler de ıslanmaktan kurtulamadı. Güne güneşli ve yaklaşık 40 derece sıcaklıkla başlayan Aydın, akşam saatlerinde sağnak yağışa teslim oldu. Aniden bastıran sağnak yağış sıcaktan bunalanları serinletirken pazaryerinde tezgah açanlar da bereket olan yağışlardan mutlu olduklarını belirttiler.

Kısa süren yağışın ardından Aydın’da sıcak hava yeniden etkili olmaya başladı.