Aydın Scientix Çalıştayı Kuşadası’nda başladı.

Avrupa’da fen ve matematik öğretiminde sorgulama temelli eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan Scientix projesi kapsamında Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen çalıştayın açılışına KuşadasıKaymakamıMuammer Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Sayın Bahameddin Karaköse ve Ekrem Sabuncu, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Avrupa Okul Ağı Scientix Koordinatörleri Dr. Tunç Erdal Akdur, Nilda Boyacıoğlu, Gizem Topaç, Esra Kayış, Ar-Ge ekibi ve Aydın’a bağlı okullarda görevli STEM eğitimiyle ilgilenen 50 öğretmen katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan öğretmenler daha önceden hazırlamış oldukları STEAM materyallerinin tanıtımını yaptı. Çalıştay, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Scientix Proje Ekibinin Scientix Portalı’nın tanıtım sunumuyla devam etti.