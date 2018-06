‘Aydın Şehir Coğrafyası’ kitabı yayımlandı

Doç. Dr. Abdullah Uğur’un “Aydın Şehir Coğrafyası” başlığıyla hazırladığı ve bilim dünyasında büyük ilgi gören çalışması, kültürel çalışmaları destekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Şehirler hakkındaki coğrafi çalışmaların sınırlı olduğundan ve mevcut çalışmaların eksikliğinden bahseden Abdullah Uğur yaptığı çalışmanın Aydınla ilgili bu eksikliği kapattığını söyledi. Kitapla Aydın’ın kuruluş yerinin seçiminde etkili olan doğal ve beşeri faktörlerden başlanarak tarihi süreç içindeki gelişimi ve bugünkü mevcut durumu ile sorunları ortaya konduğunu söyleyen Uğur, çalışmasında şehrin potansiyelini de ele alarak gelecekle ilgili planlanmasında çözüm önerileri sunduğunu da belirtti.

Her daim bilim dünyasına katkı sağlamayı ve kültürel faaliyetlere öncü olmayı misyon edindiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Aydın Büyükşehir Belediyemiz diğer tüm hizmetlerin yanında kentin tarihi ve kültürel hayatının gelişmesi yönünde de büyük çaba içerisindedir. Tarihi çok derinlere giden şehrin yöneticileri olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Belediye olarak bilimsel çevrede özgün, Aydın tarihini, Aydın’ın hafızasını, Aydın’ın kimliğini ortaya çıkaracak her çalışmayı destekleyerek bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın her daim yanı başında olacağız” şeklinde konuştu.